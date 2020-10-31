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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сеара
Ботафого - Сеара: обзор матча 31 октября 2020
Ботафого
31.10.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Сеара
16'
K. Honda (П)
28'
М. Баби
23'
Клебер
51'
L. Carvalho
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Сеара
Желтая карточка
И. Ангуло
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
W.
Замена
Руан
️️️️
А. Кайо
88'
87'
Желтая карточка
F.
85'
Вторая желтая
Л. Отавио
Замена
И. Ангуло
️️️️
Варлей
77'
Замена
З. Велисон
️️️️
K. Honda
77'
76'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
F.
76'
Замена
W.
️️️️
Вина
61'
Желтая карточка
T. Pagnussat
Желтая карточка
K. Honda
59'
Желтая карточка
М. Беневенуто
54'
51'
ГОЛ! 2:2!
L. Carvalho
Пас отдал
Вина
46'
Замена
Рик
️️️️
Л. Чу
46'
Замена
L. Carvalho
️️️️
Лима
45'
Желтая карточка
Л. Отавио
Пенальти не реализован!
В. Луис
36'
ГОЛ! 2:1!
М. Баби
Пас отдал
Б. Назарио
28'
23'
ГОЛ! 1:1!
Клебер
Пас отдал
Л. Чу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Honda
16'
Желтая карточка
Б. Назарио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Ботафого
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
77
Иван Ангуло
ЛФ
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
16
Руан
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
37
Рик
ПВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3-2-2-4
2
Варлей
4
Кану
4
Беневенуто
12
Луис
22
Кевин
10
Назарио
8
Кайо
12
4
30
Наскименто
17
Баби
2-1-3-5
6
Отавио
91
Пачеко
35
Шарлес
45
Лима
29
Вина
7
Чу
1
19
2
3
9
Клебер
4
28
Велисон
28
Велисон
4
8
Кайо
16
Руан
16
Руан
8
Кайо
Лекарос
22
22
Лекарос
2
Варлей
77
Ангуло
77
Ангуло
2
Варлей
7
Чу
37
Рик
37
Рик
7
Чу
29
Вина
91
91
29
Вина
19
88
Собрал
88
Собрал
19
45
Лима
27
27
45
Лима
Остались в запасе
Ботафого
Сеара
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Ботафого - Сеара
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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