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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сан-Паулу
Сеара - Сан-Паулу: обзор матча 26 ноября 2020
Сеара
26.11.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
47'
Л. Чу
11'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Сан-Паулу
Желтая карточка
Ф. Собрал
90'
+3
Желтая карточка
С. Хавьер
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Коста
85'
Замена
Ч. Че
️️️️
Луан
Замена
A.
️️️️
Л. Чу
85'
Замена
Шарлес
️️️️
Б. Пачеко
85'
Замена
L. Carvalho
️️️️
Лима
85'
83'
Замена
В. Буэно
️️️️
Пабло
Замена
В. Жакаре
️️️️
Клебер
72'
Желтая карточка
Л. Чу
66'
64'
Желтая карточка
Луан
61'
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
T. Pagnussat
61'
Желтая карточка
Вина
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чу
Пас отдал
Лима
47'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
1
Fernando Prass
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
99
Cristiano
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
3-1-3-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
45
Лима
1
9
Клебер
19
3
4-1-3-3
10
Алвес
19
Коста
3
Лео
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
92
Пабло
20
18
9
Клебер
29
Жакаре
29
Жакаре
9
Клебер
7
Чу
14
14
7
Чу
91
Пачеко
35
Шарлес
35
Шарлес
91
Пачеко
45
Лима
27
27
45
Лима
33
Луан
3
Че Че
3
Че Че
33
Луан
92
Пабло
15
Буэно
15
Буэно
92
Пабло
21
21
Остались в запасе
Сеара
Сан-Паулу
1
Fernando Prass
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
99
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
41
Júnior
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
7
Joao Rojas
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
99
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
7
Joao Rojas
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Сан-Паулу
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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