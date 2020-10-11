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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Форталеза
Коритиба - Форталеза: обзор матча 11 октября 2020
Коритиба
11.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Форталеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Форталеза
Замена
Н. Фогаса
️️️️
G.
82'
78'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
O.
73'
Замена
Тинга
️️️️
В. Паулиста
73'
Замена
Марлон
️️️️
Жуниньо
Замена
Y. Sasse
️️️️
R. Oliveira
63'
Желтая карточка
Н. Силва
60'
Замена
J.
️️️️
Натанаэл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
3
Rodolfo
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
2-3-5
6
Силва
2
Матеус
95
Салес
5
Моура
2
Натанаэл
27
84
9
30
Робсон
10
2-3-3
27
26
Мело
13
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
9
Паулиста
26
4
27
9
Фогаса
9
Фогаса
27
2
Натанаэл
13
13
2
Натанаэл
9
31
31
9
11
7
Фрагапане
7
Фрагапане
11
9
Паулиста
2
Тинга
2
Тинга
9
Паулиста
6
6
8
Жуниньо
25
Марлон
25
Марлон
8
Жуниньо
Рональд
32
32
Рональд
Остались в запасе
Коритиба
Форталеза
3
Rodolfo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
Паулао
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Rodolfo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Остались в запасе
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
Паулао
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Форталеза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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