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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Баия
Флуминенсе - Баия: обзор матча 11 октября 2020
Флуминенсе
11.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Баия
71'
N. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Баия
81'
Замена
Н. Параиба
️️️️
E.
77'
Замена
Ã.
️️️️
Клайсон
77'
Замена
F.
️️️️
Росси
Замена
К. Паулиста
️️️️
F. Pacheco
76'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
N.
71'
66'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
66'
Замена
M. Antonio
️️️️
Даниэл
53'
Желтая карточка
Даниэл
Желтая карточка
Д. Барселос
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
22
Muriel
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
7
Elias
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3
Luan
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Рамирес
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
3-1-5
6
Барселос
33
Нино
2
Жулиао
17
Доди
88
9
26
25
10
2-1-1-2-4
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
40
Грегоре
29
Клайсон
31
Росси
94
Даниэл
7
14
28
9
Жилберто
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
88
38
Паулиста
38
Паулиста
88
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
31
Росси
70
70
31
Росси
94
Даниэл
30
30
94
Даниэл
29
Клайсон
17
17
29
Клайсон
14
2
Параиба
2
Параиба
14
Остались в запасе
Флуминенсе
Баия
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
20
Дани Болт
ПЗ
3
Luan
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
20
Дани Болт
ПЗ
3
Luan
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Баия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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Флуминенсе
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