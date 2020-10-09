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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Атлетико Паранаэнсе - Сеара: обзор матча 09 октября 2020
Атлетико Паранаэнсе
09.10.2020, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Желтая карточка
G.
90'
+5
90'
Замена
W.
️️️️
Вина
Замена
Ричард
️️️️
W.
86'
Замена
Раванелли
️️️️
J.
85'
Желтая карточка
W.
83'
Замена
G.
️️️️
Л. Читтадини
72'
64'
Замена
B.
️️️️
R. SÃ³bis
Замена
W.
️️️️
Жоржиньо
64'
Желтая карточка
Л. Читтадини
62'
39'
Желтая карточка
Л. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
17
Жоржиньо
АП
2
Jonathan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
25
Ричард
ОП
12
Раванелли
АП
9
Walter
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
3-2-1-4
13
Жандрей
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
18
Читтадини
14
Эрик
17
Жоржиньо
2
79
Кайзер
28
5
2-1-1-5
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
29
Вина
4
23
27
19
8
17
Жоржиньо
9
9
17
Жоржиньо
2
12
Раванелли
12
Раванелли
2
18
Читтадини
49
49
18
Читтадини
5
25
Ричард
25
Ричард
5
29
Вина
91
91
29
Вина
23
9
9
23
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
98
Андерсон Пайшао
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
40
João Victor
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
45
Лима
ПВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
40
João Victor
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
45
Лима
ПВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сеара
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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