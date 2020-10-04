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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сеара
Палмейрас - Сеара: обзор матча 04 октября 2020
Палмейрас
04.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
10'
Р. Вейга
82'
Виллиан
18'
E. Brock
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сеара
Замена
Г. Силва
️️️️
Виллиан
90'
+3
Замена
Луан
️️️️
Уэсли
87'
Желтая карточка
Данило
83'
82'
Желтая карточка
F. Prass
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
82'
81'
Замена
R.
️️️️
F.
78'
Желтая карточка
В. Жакаре
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Рони
69'
Замена
R.
️️️️
B. Henrique
69'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
68'
66'
Замена
Лима
️️️️
W.
66'
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
65'
Желтая карточка
Шарлес
46'
Замена
В. Жакаре
️️️️
L. Carvalho
18'
ГОЛ! 1:1!
E. Brock
Пас отдал
F.
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
10'
6'
Желтая карточка
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сеара
35
Шарлес
ЦП
2
Eduardo
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Сеара
7
Лео Чу
ЛВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3-2-3-2
1
Вевертон
6
Винья
15
Гомес
14
Роша
30
Мело
12
де Паула
21
Уэсли
23
Вейга
33
Рони
11
Виллиан
8
1-5
35
Шарлес
19
1
3
4
14
21
Уэсли
13
Луан
13
Луан
21
Уэсли
11
Виллиан
11
Силва
11
Силва
11
Виллиан
12
де Паула
8
Данило
8
Данило
12
де Паула
8
18
18
8
33
Рони
10
Скарпа
10
Скарпа
33
Рони
9
Клебер
23
23
9
Клебер
27
29
Жакаре
29
Жакаре
27
91
45
Лима
45
Лима
91
10
8
8
10
Остались в запасе
Палмейрас
Сеара
7
Marcelinho
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Майке
ПЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
7
Лео Чу
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
7
Marcelinho
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Майке
ПЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Остались в запасе
7
Лео Чу
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
74
Martha
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Сеара
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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