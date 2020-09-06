Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Флуминенсе
Сан-Паулу - Флуминенсе: обзор матча 06 сентября 2020
Сан-Паулу
06.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Флуминенсе
50'
Бреннер
54'
Лусиано
90+2'
В. Буэно
40'
В. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Флуминенсе
Желтая карточка
Луан
90'
+4
Желтая карточка
Бреннер
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
В. Буэно
90'
+2
Замена
Б. Алвес
️️️️
Лусиано
90'
85'
Замена
️️️️
Юри
Замена
Луан
️️️️
Г. Сара
81'
64'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Силва
61'
Замена
Гансо
️️️️
М. Араухо
61'
Замена
F. Pacheco
️️️️
М. Пауло
ГОЛ! 2:1!
Лусиано
54'
ГОЛ! 1:1!
Бреннер
50'
Замена
Бреннер
️️️️
P. Boia
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
H.
46'
Замена
J.
️️️️
И. Винисиус
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Силва
Желтая карточка
И. Винисиус
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
17
Доди
ОП
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
36
Патрик
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Флуминенсе
2
Игор Жулиао
ПЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
4-4-3
6
Рейналдо
3
Лео
19
Коста
18
Винисиус
15
Буэно
3
Че Че
10
Лусиано
8
Сара
15
98
18
4-2-3-2
2
Калегари
33
Нино
6
Эжидио
4
Кларо
17
Доди
50
Юри
11
Силва
15
Араухо
32
Пауло
10
1
10
Лусиано
34
Алвес
34
Алвес
10
Лусиано
98
20
Бреннер
20
Бреннер
98
8
Сара
33
Луан
33
Луан
8
Сара
15
17
Гомес
17
Гомес
15
18
Винисиус
20
20
18
Винисиус
32
Пауло
88
88
32
Пауло
11
Силва
11
Энрике
11
Энрике
11
Силва
15
Араухо
10
Гансо
10
Гансо
15
Араухо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Флуминенсе
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
36
Патрик
ЛЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
26
DigÃ£o
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
12
João Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
36
Патрик
ЛЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
26
DigÃ£o
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
12
João Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сан-Паулу - Флуминенсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:43
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:43
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+