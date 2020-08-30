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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Васко да Гама
Флуминенсе - Васко да Гама: обзор матча 30 августа 2020
Флуминенсе
30.08.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Васко да Гама
82'
F.
86'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Васко да Гама
Желтая карточка
В. Силва
90'
+6
90'
+4
Красная карточка
Т. Магно
Желтая карточка
И. Жулиао
90'
+4
Желтая карточка
F.
90'
+2
86'
ГОЛ! 1:1!
Т. Магно
ГОЛ! 1:0!
F.
Пас отдал
Гансо
82'
80'
Замена
L. Santos
️️️️
Г. Кано
Замена
Гансо
️️️️
N.
77'
Замена
H.
️️️️
Юри
69'
68'
Замена
B. César
️️️️
Ф. Бастос
68'
Замена
Г. Пек
️️️️
Карлиньос
Замена
В. Силва
️️️️
М. Пауло
66'
Желтая карточка
Юри
16'
12'
Желтая карточка
Ф. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Флуминенсе
2
Игор Жулиао
ПЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
4-2-2-3
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
50
Юри
17
Доди
32
Пауло
15
Араухо
9
Эванилсон
10
1
2-2-2-5
36
Грака
17
Энрике
22
Пикачу
8
Бастос
7
Бенитес
11
Магно
16
11
Карлиньос
14
Кано
77
5
10
10
Гансо
10
Гансо
10
32
Пауло
11
Силва
11
Силва
32
Пауло
50
Юри
25
25
50
Юри
11
Карлиньос
77
Пек
77
Пек
11
Карлиньос
8
Бастос
7
7
8
Бастос
14
Кано
0
0
14
Кано
Остались в запасе
Флуминенсе
Васко да Гама
11
Луис Энрике
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
34
Кайо Винисиус
ОП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
34
Кайо Винисиус
ОП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Флуминенсе - Васко да Гама
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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