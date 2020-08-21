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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Васко да Гама
Сеара - Васко да Гама: обзор матча 21 августа 2020
Сеара
21.08.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Васко да Гама
68'
Г. Кано
78'
Ф. Бастос
90+5'
L. Santos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Васко да Гама
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
L. Santos
90'
+2
Замена
L. Santos
️️️️
Г. Кано
87'
Замена
Карлиньос
️️️️
М. Бенитес
87'
Замена
Миранда
️️️️
Ф. Бастос
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бастос
78'
Замена
G. Parede
️️️️
Андрей
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Ф. Собрал
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Андрей
Замена
Вина
️️️️
R.
62'
Желтая карточка
L. Carvalho
61'
60'
Желтая карточка
Энрике
46'
Замена
B. Gomes
️️️️
Н. Боржес
Желтая карточка
С. Хавьер
45'
+1
Желтая карточка
Лима
44'
44'
Желтая карточка
Андрей
33'
Желтая карточка
Р. Грака
Замена
F.
️️️️
Шарлес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Клебер
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
29
Вина
АП
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
35
Шарлес
23
Гонсалвеш
45
Лима
9
Клебер
8
3
1
4-1-1-2-3
17
Энрике
2
Винк
36
Грака
30
Боржес
7
Андрей
8
Бастос
7
Бенитес
11
Магно
5
16
14
Кано
88
Собрал
23
23
88
Собрал
8
29
Вина
29
Вина
8
35
Шарлес
19
19
35
Шарлес
14
Кано
0
0
14
Кано
8
Бастос
35
Миранда
35
Миранда
8
Бастос
7
Андрей
77
77
7
Андрей
30
Боржес
15
15
30
Боржес
7
Бенитес
11
Карлиньос
11
Карлиньос
7
Бенитес
Остались в запасе
Сеара
Васко да Гама
12
Diogo Silva
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Главный тренер
Гуто Феррейра
30
Лукао
ВР
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
12
Diogo Silva
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Сеара - Васко да Гама
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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