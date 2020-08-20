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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гремио
Фламенго - Гремио: обзор матча 20 августа 2020
Фламенго
20.08.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
87'
Г. Барбоза (П)
45'
P.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Гремио
90'
Замена
Тасиано
️️️️
Алиссон
89'
Замена
Д. Брас
️️️️
Матеузиньо
87'
Желтая карточка
P. Geromel
87'
Желтая карточка
В. Каннеман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Барбоза
87'
Замена
Педро
️️️️
Жерсон
80'
73'
Замена
T. Neves
️️️️
J. Pyerre
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
63'
46'
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
45'
ГОЛ! 0:1!
P.
Пас отдал
Алиссон
Желтая карточка
Ф. Луис
34'
Желтая карточка
Г. Барбоза
34'
8'
Желтая карточка
D. Souza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
25
PepÃª
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
15
Vinicius De Souza Costa
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
16
Тасиано
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
16
Луис
30
Кайо
4
Перейра
2
Лукас
15
Арао
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
8
Жерсон
27
Энрике
9
Барбоза
4-3-4
33
Кортес
3
28
Орехуэла
4
Каннеман
25
25
Алиссон
2
Матеузиньо
8
21
7
1
8
Жерсон
9
Педро
9
Педро
8
Жерсон
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
8
16
Силва
16
Силва
8
2
Матеузиньо
44
Брас
44
Брас
2
Матеузиньо
25
Алиссон
16
Тасиано
16
Тасиано
25
Алиссон
21
10
10
21
Остались в запасе
Фламенго
Гремио
13
Густаво Энрике
ЦЗ
15
Vinicius De Souza Costa
ЦФ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
10
Диего
АП
3
Тулер
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
46
Isaque
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
15
Vinicius De Souza Costa
ЦФ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
10
Диего
АП
3
Тулер
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
46
Isaque
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Фламенго - Гремио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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