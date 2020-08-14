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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сантос
Интернасьонал - Сантос: обзор матча 14 августа 2020
Интернасьонал
14.08.2020, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
58'
Х. Паоло Герреро
88'
Эденилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сантос
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Эденилсон
90'
ГОЛ! 2:0!
Эденилсон
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
88'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Г. Бочилия
86'
80'
Желтая карточка
Мариньо
Замена
Д. Мусто
️️️️
Т. Гальярдо
79'
Желтая карточка
Мойзес
78'
74'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
65'
Замена
Мадсон
️️️️
Ф. Джонатан
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Р. Саравия
58'
Желтая карточка
Эденилсон
56'
46'
Замена
J.
️️️️
К. Санчес
46'
Замена
T.
️️️️
D. Pituca
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сантос
1
Владимир
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Алисон
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
6
Сандри
ЦП
9
Jobson
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
9
Fernando Uribe
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-1-3-2
14
Ломба
27
Мойзес
3
Фукс
31
Куэста
20
Саравия
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
21
Бочилия
34
Герреро
91
Гальярдо
4-1-2-1-2
1
Владимир
4
Вериссимо
15
Фелипе
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Мариньо
21
31
21
Бочилия
95
Гильерме
95
Гильерме
21
Бочилия
91
Гальярдо
18
Мусто
18
Мусто
91
Гальярдо
88
Эденилсон
10
10
88
Эденилсон
6
Джонатан
22
Мадсон
22
Мадсон
6
Джонатан
7
Санчес
9
9
7
Санчес
21
29
29
21
Остались в запасе
Интернасьонал
Сантос
1
Danilo Fernandes
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
5
Матеус Хусса
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
90
Вилльям Потткер
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
6
Сандри
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Fernando Uribe
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
5
Матеус Хусса
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
90
Вилльям Потткер
ПВ
Остались в запасе
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
6
Сандри
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Fernando Uribe
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Интернасьонал - Сантос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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