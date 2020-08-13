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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Гремио
Сеара - Гремио: обзор матча 13 августа 2020
Сеара
13.08.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
44'
Клебер
72'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Гремио
88'
Замена
Руан
️️️️
Тасиано
Замена
E.
️️️️
С. Хавьер
87'
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
86'
Замена
F.
️️️️
W. Oliveira
82'
73'
Замена
T. Neves
️️️️
Л. Силва
Желтая карточка
L. Carvalho
72'
72'
ГОЛ! 1:1!
Тасиано
Пас отдал
P.
Желтая карточка
F. Prass
65'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
Пас отдал
L. Carvalho
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
9
Клебер
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
35
Charles
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
25
PepÃª
ЦП
25
Алиссон
ЦП
16
Тасиано
ЦП
46
Isaque
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
37
Рик
ПВ
12
Diogo Silva
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
4
Руан
ЦЗ
30
Patrick
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
37
Рилдо
АП
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
3-1-1-5
4
Клаус
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
23
Гонсалвеш
14
27
35
55
1
4-2-3-1
10
Виктор
44
Брас
97
28
Орехуэла
33
Кортес
16
Силва
37
Дарлан
25
25
Алиссон
16
Тасиано
46
2
Хавьер
2
2
2
Хавьер
55
19
19
55
9
Клебер
23
23
9
Клебер
16
Тасиано
4
Руан
4
Руан
16
Тасиано
16
Силва
10
10
16
Силва
Остались в запасе
Сеара
Гремио
29
Витор Жакаре
ЛВ
12
Diogo Silva
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
37
Рик
ПВ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
37
Рилдо
АП
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
12
Бренно
ВР
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
30
Patrick
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
12
Diogo Silva
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
37
Рик
ПВ
9
Bergson
ЦФ
Остались в запасе
37
Рилдо
АП
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
12
Бренно
ВР
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
30
Patrick
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сеара - Гремио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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