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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сеара
Спорт Ресифи - Сеара: обзор матча 09 августа 2020
Спорт Ресифи
09.08.2020, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Сеара
20'
É.
34'
É. (П)
42'
J. Gomez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сеара
Замена
H.
️️️️
É.
85'
Замена
L. Mugni
️️️️
Маркиньос
72'
Желтая карточка
É.
68'
55'
Желтая карточка
Ф. Собрал
49'
Желтая карточка
С. Хавьер
Желтая карточка
Адриэлсон
47'
46'
Замена
Лима
️️️️
F.
ГОЛ! 3:0!
J. Gomez
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
É.
34'
33'
Желтая карточка
F.
ГОЛ! 1:0!
É.
Пас отдал
P.
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
19
Élton
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
35
Charles
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Спорт Ресифи
9
Hernane
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
17
Philip
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Сеара
37
Рик
ПВ
45
Лима
ПВ
9
Bergson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
3-1-1-4
1
Маилсон
6
Сандер
2
Майдана
34
Адриэлсон
8
Фариас
10
Маркиньос
19
2
18
11
4-1-1-4
2
Хавьер
4
Клаус
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
23
Гонсалвеш
19
35
1
23
19
9
9
19
10
Маркиньос
26
26
10
Маркиньос
Клебер
9
9
Клебер
19
45
Лима
45
Лима
19
Шарлес
8
8
Шарлес
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сеара
7
Ronaldo
ЦФ
17
Philip
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
37
Рик
ПВ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
7
Ronaldo
ЦФ
17
Philip
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Остались в запасе
12
Diogo Silva
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
37
Рик
ПВ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Спорт Ресифи - Сеара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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