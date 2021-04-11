Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Кортрейк
Беверен - Кортрейк: обзор матча 11 апреля 2021
Беверен
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
3 : 4
Завершен
Кортрейк
17'
М. Фрай
44'
М. Фрай
90+3'
М. Фрай (П)
3'
З. Гано
49'
Ж. де Сар
58'
Ф. Селемани (П)
90+6'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Кортрейк
90'
+6
ГОЛ! 3:4!
Ф. Селемани
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Фрай
90'
+3
Замена
J. Faucher
️️️️
А. Койта
86'
Замена
J. Mertens
️️️️
J. Schryvers
86'
83'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
З. Гано
76'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
T. Chevalier
Замена
А. Альбанезе
️️️️
А. Хаммас
71'
Замена
А. Койта
️️️️
B. Schoonbaert
63'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Синани
63'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Селемани
Желтая карточка
B. Schoonbaert
57'
49'
ГОЛ! 2:2!
Ж. де Сар
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
Пас отдал
Д. Синани
44'
40'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
ГОЛ! 1:1!
М. Фрай
Пас отдал
Д. Хейманс
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
З. Гано
Пас отдал
П. Хабиб Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
10
Данель Синани
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
3-1-2-1-3
29
Жекерс
24
Хаммас
52
20
Вукотич
6
Нильсен
10
Синани
6
38
Хейманс
6
9
Фрай
3
3-2-1-4
31
Илич
16
Радованович
4
Дерейк
2
Голубович
20
Деваэль
7
Селемани
4
де Сар
0
14
77
Гуйе
9
Гано
52
2
2
52
24
Хаммас
10
Альбанезе
10
Альбанезе
24
Хаммас
10
Синани
28
28
10
Синани
3
11
Койта
11
Койта
3
Койта
11
11
Койта
9
Гано
6
6
9
Гано
0
20
20
0
Остались в запасе
Беверен
Кортрейк
1
Bill Lathouwers
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
16
Максим Деман
ВР
16
Адам Якубек
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Bill Lathouwers
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
Остались в запасе
99
Лукман Хаким
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
16
Максим Деман
ВР
16
Адам Якубек
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Беверен - Кортрейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
Новости команд
Все
Беверен
Кортрейк
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+