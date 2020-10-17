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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Оренбург
Спартак-2 - Оренбург: обзор матча 17 октября 2020
Спартак-2
17.10.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак-2 - Оренбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Спартак-2
Оренбург
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
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