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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Крылья Советов
Текстильщик - Крылья Советов: обзор матча 09 октября 2020
Текстильщик
09.10.2020, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
44'
И. Сергеев
54'
И. Сергеев
65'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Крылья Советов
Замена
В. Альшанский
️️️️
М. Бачинский
89'
Замена
А. Шленкин
️️️️
А. Горюшкин
87'
77'
Замена
В. Тюрин
️️️️
В. Полуяхтов
74'
Замена
Р. Ежов
️️️️
И. Сергеев
Желтая карточка
И. Мосейчук
70'
69'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Гацкан
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
Е. Маричев
66'
65'
ГОЛ! 0:3!
И. Сергеев
64'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Комбаров
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Батов
60'
58'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Сергеев
44'
Желтая карточка
И. Сергеев
44'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Желтая карточка
В. Романенко
43'
Желтая карточка
С. Обивалин
36'
Желтая карточка
М. Батов
28'
2'
Желтая карточка
М. Витюгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
37
Евгений Маричев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
8
Александр Солодков
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-3-2
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
17
Фомин
17
Батов
7
Горюшкин
81
Сидоров
37
Маричев
77
Романенко
14
Аппаев
77
Бачинский
3-4-1-2
1
Овсянников
23
Комбаров
3
Солдатенков
47
Божин
70
Кабутов
8
Витюгов
8
Гацкан
2
Полуяхтов
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
17
Батов
9
Мосейчук
9
Мосейчук
17
Батов
37
Маричев
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
37
Маричев
77
Бачинский
30
Альшанский
30
Альшанский
77
Бачинский
7
Горюшкин
7
Шленкин
7
Шленкин
7
Горюшкин
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
33
Сергеев
29
Ежов
29
Ежов
33
Сергеев
2
Полуяхтов
13
Тюрин
13
Тюрин
2
Полуяхтов
23
Комбаров
4
Горшков
4
Горшков
23
Комбаров
8
Гацкан
8
Якуба
8
Якуба
8
Гацкан
Остались в запасе
Текстильщик
Крылья Советов
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Александр Солодков
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Александр Солодков
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Текстильщик - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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