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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Нефтехимик
Оренбург - Нефтехимик: обзор матча 08 августа 2020
Оренбург
08.08.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
32'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Нефтехимик
Желтая карточка
Ж. Скофлек
90'
+1
Желтая карточка
С. Козлов
90'
+1
89'
Замена
Д. Кайков
️️️️
А. Лелюкаев
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Д. Фамейе
88'
Желтая карточка
Д. Фамейе
87'
79'
Замена
М. Земсков
️️️️
Д. Кленкин
Желтая карточка
Р. Алвеш
78'
77'
Замена
А. Котик
️️️️
П. Шадрин
72'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Кулишев
70'
69'
Желтая карточка
М. Канаев
61'
Замена
В. Галиулин
️️️️
А. Юшин
Замена
А. Чуканов
️️️️
В. Шахов
46'
39'
Желтая карточка
П. Шадрин
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Климович
29
Шахов
6
Козлов
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
12
Малых
55
Капленко
16
Алвеш
32
Кулишев
7
Фамейе
4-1-3-1-1
1
Голубев
71
Лелюкаев
12
Ширяев
37
Потапов
28
Семенов
17
Канаев
62
Шадрин
4
Кленкин
10
Петров
7
Юшин
25
Уридия
7
Фамейе
27
Скофлек
27
Скофлек
7
Фамейе
29
Шахов
7
Чуканов
7
Чуканов
29
Шахов
32
Кулишев
92
Скворцов
92
Скворцов
32
Кулишев
4
Кленкин
8
Земсков
8
Земсков
4
Кленкин
71
Лелюкаев
21
Кайков
21
Кайков
71
Лелюкаев
62
Шадрин
9
Котик
9
Котик
62
Шадрин
7
Юшин
21
Галиулин
21
Галиулин
7
Юшин
Остались в запасе
Оренбург
Нефтехимик
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Ильшат Айткулов
41
Владислав Микушин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Оренбург - Нефтехимик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Газовик
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