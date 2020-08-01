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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Оренбург
Динамо Бр - Оренбург: обзор матча 01 августа 2020
Динамо Бр
01.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
59'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Оренбург
Желтая карточка
Г. Чиркин
90'
Замена
А. Джумаев
️️️️
Н. Мараев
86'
86'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Климович
81'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Фамейе
77'
Желтая карточка
С. Козлов
Замена
А. Пазин
️️️️
В. Сорокин
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
48'
Желтая карточка
Д. Фамейе
Замена
Ю. Першин
️️️️
В. Дрогунов
46'
Замена
А. Укомский
️️️️
П. Баранов
46'
Желтая карточка
В. Дрогунов
23'
20'
Желтая карточка
М. Сиваков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
70
Александр Джумаев
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-3-2-1-1
96
Кузнецов
14
Сорокин
26
Луканченков
23
Васильев
10
Дрогунов
21
Крючков
29
Хайманов
4
Баранов
8
Чиркин
10
Мараев
45
Вотинов
3-3-1-2-1
1
Климович
6
Козлов
3
Сиваков
29
Шахов
12
Малых
8
Аюпов
32
Терехов
55
Капленко
32
Кулишев
7
Чуканов
7
Фамейе
10
Мараев
70
Джумаев
70
Джумаев
10
Мараев
10
Дрогунов
10
Першин
10
Першин
10
Дрогунов
4
Баранов
11
Укомский
11
Укомский
4
Баранов
14
Сорокин
11
Пазин
11
Пазин
14
Сорокин
7
Фамейе
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Фамейе
1
Климович
9
Руденко
9
Руденко
1
Климович
Остались в запасе
Динамо Бр
Оренбург
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
16
Максим Пикатов
ЦП
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
16
Максим Пикатов
ЦП
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Динамо Бр - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Динамо
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