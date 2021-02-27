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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Росс Каунти
Сент-Миррен - Росс Каунти: обзор матча 27 февраля 2021
Сент-Миррен
27.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
82'
Д. МакГрат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Росс Каунти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. МакГрат
82'
Желтая карточка
Д. Анвик
74'
67'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
C. Lakin
Замена
Р. Флинн
️️️️
I. Durmus
66'
64'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Б. Спиттал
Замена
C. Quaner
️️️️
D. Connolly
56'
Замена
Д. Обика
️️️️
Л. Эрвин
56'
Замена
C. MacPherson
️️️️
И. Эрхахон
56'
46'
Замена
А. Яковитти
️️️️
C. Tremarco
46'
Замена
C. Donaldson
️️️️
A. Andreu
46'
Замена
О. Шоу
️️️️
M. Gardyne
Замена
Р. Тейт
️️️️
Д. Шонесси
46'
28'
Желтая карточка
C. Tremarco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
3-4-3
31
Анвик
5
Шонесси
22
Фрэйзер
15
31
Дойл-Хейз
11
17
МакГрат
21
Эрхахон
94
Эрвин
7
21
3-3-4
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
21
5
Ельде
10
Келли
16
Спиттал
10
7
3
8
10
Уайт
11
8
Флинн
8
Флинн
11
21
Эрхахон
8
8
21
Эрхахон
5
Шонесси
2
Тейт
2
Тейт
5
Шонесси
21
23
23
21
94
Эрвин
9
Обика
9
Обика
94
Эрвин
3
4
Яковитти
4
Яковитти
3
10
6
6
10
8
12
Пэтон
12
Пэтон
8
16
Спиттал
22
Тиллсон
22
Тиллсон
16
Спиттал
7
18
Шоу
18
Шоу
7
Остались в запасе
Сент-Миррен
Росс Каунти
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
25
Джо Хилтон
ВР
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Миррен - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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