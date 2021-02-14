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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 14 февраля 2021
Сент-Джонстон
14.02.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
50'
Ш. Руни
61'
О. Эдуард
63'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. Керр
83'
76'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Т. Рогич
76'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Тернбулл
73'
Желтая карточка
Р. Кристи
Замена
G. Middleton
️️️️
C. Conway
70'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
О. Эдуард
61'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
59'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
ГОЛ! 1:0!
Ш. Руни
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
8
Маккэнн
7
10
Уотерспун
6
Керр
20
Кейн
7
4-3-2-1
19
Бэйн
20
Айер
25
Даффи
3
Кенни
32
Тэйлор
14
Тернбулл
42
МакГрегор
8
Браун
10
Кристи
7
Рогич
29
Эдуард
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
6
Керр
17
17
6
Керр
7
45
45
7
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
14
Тернбулл
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
7
Рогич
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
99
Charlie Gilmour
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Остались в запасе
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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