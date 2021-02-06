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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 06 февраля 2021
Росс Каунти
06.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
63'
Л. Шенклэнд
76'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
82'
Замена
D. Powers
️️️️
К. Батчер
80'
Замена
И. Харкс
️️️️
Ж. Фукс
Замена
А. Яковитти
️️️️
C. Tremarco
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эдвардс
Пас отдал
P. Pawlett
75'
Замена
L. Bolton
️️️️
A. Spörle
Замена
M. Gardyne
️️️️
B. McKay
69'
Замена
О. Шоу
️️️️
J. Hylton
69'
Замена
C. Lakin
️️️️
Г. Пэтон
68'
66'
Желтая карточка
L. Smith
63'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
L. Smith
57'
Желтая карточка
P. Pawlett
13'
Желтая карточка
К. Батчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
7
Жеандо Фукс
ОП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Данди Юнайтед
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
5
Ельде
21
0
10
Келли
10
12
Пэтон
3
14
9
10
Уайт
1-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
66
Батчер
7
Фукс
6
36
3
8
3
3
4
Яковитти
4
Яковитти
3
12
Пэтон
8
8
12
Пэтон
9
7
7
9
14
18
Шоу
18
Шоу
14
66
Батчер
4
4
66
Батчер
7
Фукс
6
Харкс
6
Харкс
7
Фукс
3
8
8
3
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
25
Джо Хилтон
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
10
Ники Кларк
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
Остались в запасе
10
Ники Кларк
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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