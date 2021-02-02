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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 02 февраля 2021
Сент-Миррен
02.02.2021, вторник, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
74'
Д. Обика
55'
Р. Портеус
71'
М. Бойл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
90'
+3
Замена
К. Магеннис
️️️️
J. Murphy
88'
Желтая карточка
А. Гогич
Замена
K. McAllister
️️️️
Р. Тейт
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Обика
Пас отдал
D. Connolly
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Бойл
Желтая карточка
М. Фрэйзер
70'
Желтая карточка
D. Connolly
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Портеус
Пас отдал
М. Бойл
Замена
D. Connolly
️️️️
И. Брофи
54'
54'
Замена
К. Нисбет
️️️️
К. Кадден
46'
Замена
Р. Портеус
️️️️
Д. МакГрегор
Замена
Д. Обика
️️️️
I. Durmus
46'
Замена
D. Lyness
️️️️
K. Dennis
38'
Красная карточка
Д. Анвик
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
4-4-2
31
Анвик
5
Шонесси
15
22
Фрэйзер
2
Тейт
8
Флинн
11
17
МакГрат
31
Дойл-Хейз
27
Брофи
9
4-1-2-1-2
1
Марсиано
24
МакГрегор
4
Хэнлон
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
27
Доидж
15
27
Брофи
21
21
27
Брофи
9
36
36
9
11
9
Обика
9
Обика
11
2
Тейт
7
7
2
Тейт
28
Кадден
15
Нисбет
15
Нисбет
28
Кадден
24
МакГрегор
15
Портеус
15
Портеус
24
МакГрегор
15
16
Магеннис
16
Магеннис
15
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
3
Brandon Mason
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
3
Brandon Mason
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
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