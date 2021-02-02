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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 02 февраля 2021
Килмарнок
02.02.2021, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Селтик
29'
С. Браун
52'
О. Эдуард (П)
62'
О. Эдуард
86'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Селтик
90'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Г. Тэйлор
86'
ГОЛ! 0:4!
А. Айети
Пас отдал
С. Браун
Замена
М. Пайннок
️️️️
C. Burke
76'
73'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Тернбулл
73'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
Замена
️️️️
G. Dicker
71'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
G. Oakley
71'
70'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Кристи
62'
ГОЛ! 0:3!
О. Эдуард
Пас отдал
Д. Тернбулл
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Эдуард
Желтая карточка
А. Тшибола
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Браун
Пас отдал
Д. Тернбулл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
8
Gary Dicker
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
32
Tomas Brindley
ЦФ
34
Curtis Lyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
2-4-5
8
22
4
Пауэр
9
29
36
Тшибола
28
7
МакКензи
20
4
13
4-3-1-2
19
Бэйн
23
Уэлш
3
Кенни
20
Айер
32
Тэйлор
14
Тернбулл
42
МакГрегор
8
Браун
10
Кристи
9
Айети
29
Эдуард
29
11
Пайннок
11
Пайннок
29
9
14
Кабамба
14
Кабамба
9
14
Тернбулл
10
Джонстон
10
Джонстон
14
Тернбулл
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
10
Кристи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Кристи
32
Тэйлор
93
Лаксальт
93
Лаксальт
32
Тэйлор
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
32
Tomas Brindley
ЦФ
34
Curtis Lyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
32
Tomas Brindley
ЦФ
34
Curtis Lyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Килмарнок - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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