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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хиберниан
Данди Юнайтед - Хиберниан: обзор матча 30 января 2021
Данди Юнайтед
30.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Хиберниан
21'
Д. МакГрегор
69'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Хиберниан
89'
Замена
Д. Райт
️️️️
М. Бойл
87'
Желтая карточка
Д. МакГрегор
Замена
И. Харкс
️️️️
Ж. Фукс
84'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Бойл
Пас отдал
Д. Ирвин
Замена
P. Pawlett
️️️️
L. Bolton
69'
68'
Замена
К. Магеннис
️️️️
J. Murphy
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГрегор
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
1-2-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
7
Фукс
66
Батчер
8
3
7
Шенклэнд
36
10
Кларк
6
4-1-2-1-2
1
Марсиано
24
МакГрегор
4
Хэнлон
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
27
Доидж
15
7
Фукс
6
Харкс
6
Харкс
7
Фукс
8
8
8
8
15
16
Магеннис
16
Магеннис
15
10
Бойл
7
Райт
7
Райт
10
Бойл
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хиберниан
3
Adrian Spörle
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
10
J. Gullan
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
3
Adrian Spörle
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди Юнайтед - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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