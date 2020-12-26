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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Миррен
Росс Каунти - Сент-Миррен: обзор матча 26 декабря 2020
Росс Каунти
26.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Миррен
76'
М. Фрэйзер
85'
K. Dennis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Сент-Миррен
86'
Замена
Р. Флинн
️️️️
М. Фрэйзер
85'
ГОЛ! 0:2!
K. Dennis
Пас отдал
I. Durmus
Замена
C. Donaldson
️️️️
C. Tremarco
82'
Замена
B. McKay
️️️️
К. Уотсон
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрэйзер
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
J. Hylton
65'
65'
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Эрхахон
65'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. МакГрат
61'
Желтая карточка
Д. Анвик
Вторая желтая
R. Draper
60'
Желтая карточка
R. Draper
60'
57'
Замена
I. Durmus
️️️️
K. McAllister
57'
Замена
Д. Обика
️️️️
Л. Эрвин
Замена
C. Tremarco
️️️️
I. Vigurs
39'
Вторая желтая
Д. Рид
36'
Желтая карточка
Д. Рид
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
22
Джордан Тиллсон
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
4-4-2
1
Лэйдлоу
43
Рид
15
Уотсон
0
4
Яковитти
10
Келли
11
6
12
Пэтон
18
Шоу
14
4-3-3
31
Анвик
22
Фрэйзер
15
2
Тейт
5
Шонесси
31
Дойл-Хейз
21
Эрхахон
17
МакГрат
94
Эрвин
7
26
6
6
11
3
3
11
14
22
Тиллсон
22
Тиллсон
14
15
Уотсон
9
9
15
Уотсон
22
Фрэйзер
8
Флинн
8
Флинн
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
9
9
21
Эрхахон
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
7
11
11
7
94
Эрвин
9
Обика
9
Обика
94
Эрвин
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Миррен
44
Matthew Wright
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
44
Matthew Wright
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
Остались в запасе
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Миррен
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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