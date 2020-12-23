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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 23 декабря 2020
Хиберниан
23.12.2020, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
18'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
Замена
А. Гогич
️️️️
М. Хальберг
90'
+2
Вторая желтая
К. Доидж
88'
Желтая карточка
К. Доидж
85'
83'
Вторая желтая
B. Mason
78'
Замена
K. McAllister
️️️️
C. MacPherson
70'
Замена
K. Dennis
️️️️
D. Connolly
70'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. МакГрат
68'
Замена
Д. Обика
️️️️
Л. Эрвин
60'
Желтая карточка
B. Mason
Замена
D. Barnes
️️️️
О. Марсиано
57'
46'
Замена
I. Durmus
️️️️
Р. Тейт
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Магеннис
46'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
М. Бойл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
4
Stephen McGinn
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Хальберг
15
Портеус
16
МакГинн
11
Ньюэлл
16
Магеннис
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
3-2-2-3
31
Анвик
8
2
Тейт
15
5
Шонесси
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
17
МакГрат
94
Эрвин
21
3
5
Хальберг
13
Гогич
13
Гогич
5
Хальберг
1
Марсиано
33
33
1
Марсиано
16
Магеннис
7
Райт
7
Райт
16
Магеннис
21
9
9
21
2
Тейт
11
11
2
Тейт
8
7
7
8
17
МакГрат
26
26
17
МакГрат
94
Эрвин
9
Обика
9
Обика
94
Эрвин
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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