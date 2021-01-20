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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Селтик
Ливингстон - Селтик: обзор матча 20 января 2021
Ливингстон
20.01.2021, среда, 23:15
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
28'
М. Эльюнусси
38'
Н. Биттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Селтик
83'
Красная карточка
С. Браун
82'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Тернбулл
78'
Замена
С. Браун
️️️️
И. Соро
78'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
К. Айер
Замена
S. Robinson
️️️️
Р. МакКрори
75'
70'
Замена
П. Климала
️️️️
Л. Гриффитс
Замена
J. Kabia
️️️️
А. Форрест
58'
Замена
G. Reilly
️️️️
J. Hamilton
58'
38'
ГОЛ! 0:2!
Н. Биттон
Пас отдал
К. МакГрегор
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Л. Гриффитс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ливингстон
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
3-3-1-1-3
33
5
3
Браун
4
МакМиллан
2
МакКрори
5
Фицуотер
8
Питтман
14
Форрест
38
9
12
3-1-3-2-1
1
Баркас
25
Даффи
20
Айер
32
Тэйлор
55
Биттон
19
Соро
42
МакГрегор
14
Тернбулл
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
14
Форрест
9
9
14
Форрест
38
10
10
38
2
МакКрори
28
28
2
МакКрори
14
Тернбулл
10
Джонстон
10
Джонстон
14
Тернбулл
29
Гриффитс
9
Климала
9
Климала
29
Гриффитс
20
Айер
30
Фримпонг
30
Фримпонг
20
Айер
19
Соро
8
Браун
8
Браун
19
Соро
Остались в запасе
Ливингстон
Селтик
40
Gary Maley
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
40
Gary Maley
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
Остались в запасе
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Ливингстон - Селтик
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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