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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди Юнайтед
Хиберниан - Данди Юнайтед: обзор матча 19 декабря 2020
Хиберниан
19.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
13'
К. Магеннис
90+1'
L. Bolton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Данди Юнайтед
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
L. Bolton
79'
Желтая карточка
P. Pawlett
Желтая карточка
А. Гогич
76'
Замена
А. Гогич
️️️️
М. Хальберг
71'
69'
Желтая карточка
J. Robson
68'
Замена
P. Pawlett
️️️️
Ж. Фукс
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Магеннис
65'
54'
Замена
P. McMullan
️️️️
Н. Кларк
54'
Замена
L. Bolton
️️️️
Р. Эдвардс
51'
Желтая карточка
M. Reynolds
ГОЛ! 1:0!
К. Магеннис
Пас отдал
М. Хальберг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
36
M. McNulty
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
4
Stephen McGinn
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Хальберг
15
Портеус
16
МакГинн
16
Магеннис
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
2-2-5
31
Зигрист
6
Коннолли
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
7
Шенклэнд
3
10
Кларк
33
5
Хальберг
13
Гогич
13
Гогич
5
Хальберг
16
Магеннис
7
Райт
7
Райт
16
Магеннис
10
Кларк
10
10
10
Кларк
7
Фукс
8
8
7
Фукс
25
Эдвардс
8
8
25
Эдвардс
Остались в запасе
Хиберниан
Данди Юнайтед
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦП
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
4
Stephen McGinn
ЦП
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦП
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хиберниан - Данди Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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