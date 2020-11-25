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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Абердин
Гамильтон Академикал - Абердин: обзор матча 25 ноября 2020
Гамильтон Академикал
25.11.2020, среда, 22:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
49'
M. Ogboe
19'
Р. Хеджс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Абердин
Желтая карточка
Х. Одоффин
90'
+1
Желтая карточка
S. Martin
82'
77'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Г. Ли
77'
Замена
R. Edmondson
️️️️
К. Мэйн
Замена
Д. Мойо
️️️️
M. Ogboe
74'
ГОЛ! 1:1!
M. Ogboe
Пас отдал
S. McMann
49'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеджс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
22
Грег Ли
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Абердин
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
38
Нилл МакГинн
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
4-2-4
30
33
14
Ходсон
2
Одоффин
24
18
Каллахан
25
27
99
32
5
3-3-4
1
Льюис
22
Ли
4
Консидайн
3
Тэйлор
26
Хеджс
10
Кеннеди
14
Ожо
16
30
Мэйн
9
Косгров
3
99
20
Мойо
20
Мойо
99
30
Мэйн
27
27
30
Мэйн
22
Ли
38
МакГинн
38
МакГинн
22
Ли
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Абердин
21
Kyle Munro
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
23
Райан Данкан
ЛВ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
21
Kyle Munro
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
23
Райан Данкан
ЛВ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Гамильтон Академикал - Абердин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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