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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 31 октября 2020
Данди Юнайтед
31.10.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
19'
Н. Кларк (П)
52'
Н. Кларк
81'
О. Шоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
Желтая карточка
L. Bolton
87'
Замена
L. Appere
️️️️
Н. Кларк
87'
86'
Желтая карточка
Р. Стюарт
84'
Желтая карточка
О. Шоу
81'
ГОЛ! 2:1!
О. Шоу
Замена
Ж. Фукс
️️️️
И. Харкс
77'
74'
Замена
О. Шоу
️️️️
B. McKay
Замена
A. Spörle
️️️️
P. Pawlett
71'
66'
Замена
M. Gardyne
️️️️
Р. Чарльз-Кук
66'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
I. Vigurs
58'
Желтая карточка
C. Donaldson
52'
Желтая карточка
I. Vigurs
ГОЛ! 2:0!
Н. Кларк
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Кларк
19'
11'
Замена
T. Grivosti
️️️️
К. Рэндалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
3
Adrian Spörle
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
1-1-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
66
Батчер
6
Харкс
8
3
7
Шенклэнд
8
10
Кларк
6
3-3-5
8
Рэндалл
4
Яковитти
43
Рид
10
Келли
77
Чарльз-Кук
11
21
9
31
Стюарт
6
8
8
3
3
8
6
Харкс
7
Фукс
7
Фукс
6
Харкс
10
Кларк
9
9
10
Кларк
8
Рэндалл
44
44
8
Рэндалл
11
12
Пэтон
12
Пэтон
11
77
Чарльз-Кук
7
7
77
Чарльз-Кук
9
18
Шоу
18
Шоу
9
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
18
Kai Fotheringham
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
18
Kai Fotheringham
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Остались в запасе
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
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