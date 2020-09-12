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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 12 сентября 2020
Сент-Миррен
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Хиберниан
14'
К. Нисбет
17'
Д. Ньюэлл
59'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
Желтая карточка
C. McCarthy
90'
87'
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
J. Morias
️️️️
Д. Обика
87'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. МакГрат
82'
79'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
77'
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Бойл
Пас отдал
Д. Ньюэлл
Замена
D. Connolly
️️️️
I. Durmus
59'
Замена
K. McAllister
️️️️
Н. Шерон
59'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
K. Dennis
46'
41'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Желтая карточка
Н. Шерон
25'
17'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
М. Бойл
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Нисбет
Пас отдал
П. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
1
Zdenek ZlÃ¡mal
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3-1-4-3
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
6
Шерон
21
Эрхахон
17
МакГрат
16
11
9
Обика
9
1
4-1-1-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
11
21
21
11
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
9
Обика
26
26
9
Обика
9
94
Эрвин
94
Эрвин
9
6
Шерон
7
7
6
Шерон
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
11
Ньюэлл
14
Маллан
14
Маллан
11
Ньюэлл
7
Райт
7
Райт
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
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