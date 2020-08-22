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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Росс Каунти
Сент-Миррен - Росс Каунти: обзор матча 22 августа 2020
Сент-Миррен
22.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
14'
Д. Обика
70'
Н. Шерон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Росс Каунти
82'
Замена
J. Mullin
️️️️
К. Рэндалл
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Шерон
Замена
C. MacPherson
️️️️
K. McAllister
65'
Красная карточка
Д. Шонесси
62'
46'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Г. Пэтон
46'
Замена
C. Tremarco
️️️️
Д. Рид
41'
Желтая карточка
I. Vigurs
28'
Желтая карточка
Д. Рид
24'
Замена
К. Уотсон
️️️️
C. Donaldson
ГОЛ! 1:0!
Д. Обика
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
16
Sam Foley
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Ross Draper
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
15
Jack Baird
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-1-2-3
31
Анвик
5
Шонесси
15
2
Тейт
22
Фрэйзер
6
Шерон
16
17
МакГрат
9
Обика
26
7
3-3-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
4
Яковитти
43
Рид
6
11
12
Пэтон
9
31
Стюарт
7
6
7
8
8
7
43
Рид
3
3
43
Рид
12
Пэтон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
6
15
Уотсон
15
Уотсон
6
8
Рэндалл
14
14
8
Рэндалл
Остались в запасе
Сент-Миррен
Росс Каунти
15
Jack Baird
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
15
Jack Baird
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
35
Joshua Jack
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Миррен - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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