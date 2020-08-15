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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 15 августа 2020
Росс Каунти
15.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
29'
C. Donaldson
40'
P. Pawlett
79'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
Желтая карточка
C. Donaldson
87'
79'
ГОЛ! 1:2!
Н. Кларк
Пас отдал
К. Смит
79'
Замена
D. Powers
️️️️
К. Батчер
78'
Замена
К. Смит
️️️️
L. Bolton
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
B. McKay
78'
Замена
C. Tremarco
️️️️
Д. Рид
78'
74'
Замена
Н. Кларк
️️️️
L. Appere
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Г. Пэтон
69'
Замена
J. Mullin
️️️️
R. Draper
67'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
M. Gardyne
58'
40'
ГОЛ! 1:1!
P. Pawlett
34'
Желтая карточка
L. Appere
ГОЛ! 1:0!
C. Donaldson
29'
Желтая карточка
Г. Пэтон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Ross Graham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
43
Рид
4
Яковитти
8
Рэндалл
12
Пэтон
11
6
6
31
Стюарт
9
7
1-1-2-5
31
Зигрист
6
Коннолли
66
Батчер
6
Харкс
8
2
9
23
3
6
43
Рид
3
3
43
Рид
9
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
9
12
Пэтон
22
Тиллсон
22
Тиллсон
12
Пэтон
6
14
14
6
7
94
Эрвин
94
Эрвин
7
66
Батчер
4
4
66
Батчер
9
10
Кларк
10
Кларк
9
8
17
Смит
17
Смит
8
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
6
Ross Graham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
16
Adam King
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Оли Шоу
ЦФ
Остались в запасе
6
Ross Graham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
16
Adam King
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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