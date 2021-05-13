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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Витесс
Фортуна - Витесс: обзор матча 13 мая 2021
Фортуна
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 3
Завершен
Витесс
1'
B. Rienstra
41'
З. Флемминг
54'
З. Флемминг
25'
С. Тронстад
30'
Р. Базур
90+5'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Витесс
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Л. Опенда
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Л. Семеду
80'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сентьенс
80'
78'
Замена
I. Toure
️️️️
С. Тронстад
69'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Дарфалу
69'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Я. Расмуссен
Замена
C. Essers
️️️️
Л. Рота
69'
Желтая карточка
Л. Рота
67'
64'
Желтая карточка
Р. Базур
57'
Замена
А. Броя
️️️️
Т. Брунс
ГОЛ! 3:2!
З. Флемминг
Пас отдал
М. Сентьенс
54'
ГОЛ! 2:2!
З. Флемминг
41'
30'
ГОЛ! 1:2!
Р. Базур
Пас отдал
У. Таннан
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Тронстад
Пас отдал
У. Таннан
ГОЛ! 1:0!
B. Rienstra
Пас отдал
М. Сентьенс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фортуна
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
3-2-2-1-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
12
Рота
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
4-4-1-1
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
10
Брунс
6
Таннан
9
Дарфалу
12
Рота
12
12
12
Рота
7
Семеду
17
17
7
Семеду
20
Сентьенс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
20
Сентьенс
14
Расмуссен
23
Хейсман
23
Хейсман
14
Расмуссен
6
Тронстад
27
27
6
Тронстад
9
Дарфалу
17
Опенда
17
Опенда
9
Дарфалу
10
Брунс
27
Броя
27
Броя
10
Брунс
Остались в запасе
Фортуна
Витесс
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Фортуна - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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