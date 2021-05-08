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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Хераклес
Твенте - Хераклес: обзор матча 08 мая 2021
Твенте
08.05.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
85'
Данило
70'
М. Кнустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Хераклес
86'
Замена
М. Ренте
️️️️
Л. де ла Торре
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
Л. Нарсинг
85'
80'
Желтая карточка
Д. Бургзорг
Замена
К. Мениг
️️️️
T. van Leeuwen
74'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Л. Илич
74'
Замена
C. Staring
️️️️
В. Брама
74'
Желтая карточка
Й. Босх
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Кнустер
Пас отдал
Р. Влут
62'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Бакиш
Желтая карточка
Г. Смал
52'
46'
Замена
И. Аззауи
️️️️
K. Jakobsen
Замена
Д. Ротс
️️️️
Данило
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-3-1-2
16
Дроммел
5
Смал
98
Маркело
24
Эбуехи
24
Остерволде
6
Брама
5
Босх
6
Зерруки
21
Илич
90
Данило
10
3-2-1-4
28
Бласвих
3
Преппер
15
5
Кнустер
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
37
Бургзорг
12
Бакиш
20
Влут
7
6
Брама
6
6
6
Брама
90
Данило
11
Ротс
11
Ротс
90
Данило
21
Илич
7
Нарсинг
7
Нарсинг
21
Илич
10
11
Мениг
11
Мениг
10
17
де ла Торре
5
Ренте
5
Ренте
17
де ла Торре
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
12
Бакиш
23
Кутуджу
23
Кутуджу
12
Бакиш
Остались в запасе
Твенте
Хераклес
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Твенте - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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