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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - РКС Ваалвейк
Виллем II - РКС Ваалвейк: обзор матча 23 апреля 2021
Виллем II
23.04.2021, пятница, 19:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
54'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - РКС Ваалвейк
Замена
Л. Селахи
️️️️
К. Вридт
86'
84'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. ван дер Венне
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Трезор
78'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
Д. Саддики
77'
Замена
V. van den Bogert
️️️️
L. Owusu
73'
70'
Замена
С. Соу
️️️️
А. Тахири
70'
Замена
С. Нгонг
️️️️
L. Daneels
70'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
Т. Остинг
61'
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
54'
46'
Замена
А. Азхил
️️️️
O. John
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
2-3-5
49
Мурич
17
Кен
8
Хольмен
17
Саддики
8
Ллонч
7
Наннели
22
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
20
4-1-2-3
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
5
Лутонда
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
0
14
8
Тахири
17
Саддики
6
6
17
Саддики
20
3
3
20
11
Вридт
18
Селахи
18
Селахи
11
Вридт
31
Трезор
27
Келерт
27
Келерт
31
Трезор
25
Остинг
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
25
Остинг
14
16
Нгонг
16
Нгонг
14
0
46
Азхил
46
Азхил
0
8
Тахири
19
Соу
19
Соу
8
Тахири
10
ван дер Венне
31
Дамашкан
31
Дамашкан
10
ван дер Венне
Остались в запасе
Виллем II
РКС Ваалвейк
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
0
P. Quasten
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
Остались в запасе
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
0
P. Quasten
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Виллем II - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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