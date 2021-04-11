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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 11 апреля 2021
Утрехт
11.04.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
13'
Л. Фер (АГ)
27'
С. Густафсон (АГ)
57'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фейеноорд
90'
+3
Замена
Н. Марсман
️️️️
Д. Бейлов
Замена
Э. Элиа
️️️️
Х. тер Авест
76'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Й. ван Овереем
65'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Густафсон
65'
58'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Л. Фер
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Бергейс
Пас отдал
Л. Синистерра
46'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Э. Боттегин
Замена
G. Troupee
️️️️
D. Warmerdam
46'
35'
Желтая карточка
Э. Боттегин
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Густафсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Фер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
3-3-1-3
1
Эльшлегель
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
14
Янссен
6
Махер
9
Керк
8
ван Овереем
49
Буссаид
22
ван де Стрек
86
Густафсон
4
3-4-2-1
1
Бейлов
25
Спайич
5
Сенеси
31
Боттегин
2
Гертрейда
8
Фер
21
Торнстра
3
Маласья
23
Бергейс
10
Димерс
30
Линссен
86
Густафсон
9
Силла
9
Силла
86
Густафсон
4
20
20
4
5
тер Авест
11
Элиа
11
Элиа
5
тер Авест
8
ван Овереем
9
9
8
ван Овереем
8
Фер
10
Тейшейра
10
Тейшейра
8
Фер
1
Бейлов
22
Марсман
22
Марсман
1
Бейлов
31
Боттегин
17
Синистерра
17
Синистерра
31
Боттегин
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
34
Дави ван ден Берг
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЛВ
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
34
Дави ван ден Берг
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЛВ
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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