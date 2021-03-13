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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - РКС Ваалвейк
Спарта - РКС Ваалвейк: обзор матча 13 марта 2021
Спарта
13.03.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
57'
T. Beugelsdijk
90+2'
B. Smeets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 2:0!
B. Smeets
Пас отдал
Л. Дуарте
90'
+2
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
83'
81'
Замена
Д. Мин
️️️️
А. Азхил
81'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
С. Бакари
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Ауассар
66'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
В. Бюргер
66'
64'
Замена
H. Mulder
️️️️
O. John
64'
Замена
Т. Остинг
️️️️
А. Тахири
ГОЛ! 1:0!
T. Beugelsdijk
Пас отдал
Л. Дуарте
57'
54'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
Замена
B. Smeets
️️️️
М. Энгельс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
22
Delano Vianello
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-1-4-2
40
Окойе
2
Абелс
3
Вриндс
4
6
Дуарте
14
Мейерс
6
Ауассар
18
Бюргер
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
3-2-5
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
46
Азхил
27
0
14
8
Тахири
0
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
18
Бюргер
19
19
18
Бюргер
6
Ауассар
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Ауассар
8
Энгельс
10
10
8
Энгельс
46
Азхил
9
Мин
9
Мин
46
Азхил
8
Тахири
25
Остинг
25
Остинг
8
Тахири
2
Бакари
4
Адевойе
4
Адевойе
2
Бакари
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Спарта
РКС Ваалвейк
22
Delano Vianello
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Сириль Нгонг
ПВ
30
James Efmorfidis
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Delano Vianello
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
30
James Efmorfidis
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Спарта - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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