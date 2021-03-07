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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 марта 2021
Витесс
07.03.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
31'
Л. Опенда
72'
Я. Расмуссен
81'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Э. Даса
90'
+3
Замена
Д. Ороз
️️️️
М. Виттек
90'
+1
Замена
Т. Хайек
️️️️
Л. Опенда
86'
Замена
П. Вруг
️️️️
У. Таннан
86'
81'
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
Красная карточка
Э. Корнелиссе
79'
76'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Гюдмюндссон
76'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Свенссон
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
74'
ГОЛ! 2:0!
Я. Расмуссен
Пас отдал
У. Таннан
72'
68'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Д. де Вит
62'
Замена
Й. Класи
️️️️
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Э. Даса
31'
19'
Желтая карточка
Д. де Вит
Желтая карточка
У. Таннан
12'
Желтая карточка
М. Беро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Пасвер
6
Корнелиссе
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
4-1-2-2-1
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
4
Хацидиакос
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
32
Виттек
5
Ороз
5
Ороз
32
Виттек
17
Опенда
37
Хайек
37
Хайек
17
Опенда
6
Таннан
8
Вруг
8
Вруг
6
Таннан
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
20
де Вит
21
Карлссон
21
Карлссон
20
де Вит
22
Свенссон
7
Абухляль
7
Абухляль
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
28
Сугавара
28
Сугавара
80
Гюдмюндссон
4
Мартинс-Инди
8
Класи
8
Класи
4
Мартинс-Инди
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
40
Максим Гуллит
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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