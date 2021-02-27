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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Твенте
Хераклес - Твенте: обзор матча 27 февраля 2021
Хераклес
27.02.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
6'
И. Аззауи
47'
Р. Влут
13'
К. Мениг
50'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Твенте
79'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Л. Нарсинг
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
И. Аззауи
75'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
А. Кутуджу
57'
50'
ГОЛ! 2:2!
Данило
Пас отдал
Л. Нарсинг
ГОЛ! 2:1!
Р. Влут
47'
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Мениг
ГОЛ! 1:0!
И. Аззауи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
3-2-2-3
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
98
Аззауи
37
Бургзорг
23
Кутуджу
20
Влут
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
24
Эбуехи
3
Пири
4
Думич
5
Босх
80
Ремерато
6
Зерруки
90
Данило
7
Нарсинг
11
Мениг
23
Кутуджу
7
7
23
Кутуджу
98
Аззауи
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
98
Аззауи
7
Нарсинг
11
Ротс
11
Ротс
7
Нарсинг
Остались в запасе
Хераклес
Твенте
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Хераклес - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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