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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - РКС Ваалвейк
ПСВ - РКС Ваалвейк: обзор матча 23 января 2021
ПСВ
23.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
45+1'
Э. Захави
73'
П. Росарио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - РКС Ваалвейк
78'
Замена
N. Olsak
️️️️
J. Efmorfidis
Замена
А. Файн
️️️️
Э. Захави
74'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Р. Томас
74'
ГОЛ! 2:0!
П. Росарио
Пас отдал
Р. Томас
73'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
70'
70'
Замена
Д. Мин
️️️️
С. Соу
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
М. Жуниор
64'
Замена
И. Сангаре
️️️️
М. Ихаттарен
64'
61'
Замена
J. Efmorfidis
️️️️
Т. Остинг
61'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
F. Stokkers
46'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Меленстен
Замена
Д. Мален
️️️️
Н. Мадуэке
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
6
Ибраим Сангаре
ОП
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
32
Баумгартль
13
Росарио
30
Томас
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
20
Мадуэке
7
Захави
4-1-1-4
31
Лампру
5
Туба
3
Гаари
21
Меленстен
5
Лутонда
46
Азхил
25
Остинг
14
19
Соу
8
Тахири
27
30
Томас
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
30
Томас
52
Ихаттарен
6
Сангаре
6
Сангаре
52
Ихаттарен
7
Захави
29
Файн
29
Файн
7
Захави
17
Жуниор
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
17
Жуниор
20
Мадуэке
14
Мален
14
Мален
20
Мадуэке
19
Соу
9
Мин
9
Мин
19
Соу
6
6
25
Остинг
30
30
25
Остинг
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
27
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
Остались в запасе
ПСВ
РКС Ваалвейк
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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