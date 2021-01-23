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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гронинген
Витесс - Гронинген: обзор матча 23 января 2021
Витесс
23.01.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
36'
Р. Базур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Гронинген
86'
Замена
П. Йостен
️️️️
А. Эль-Мессауди
Замена
Д. Хейсман
️️️️
У. Таннан
85'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
85'
Желтая карточка
П. Вруг
79'
79'
Замена
С. Шрек
️️️️
Д. Данкерлуи
79'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
А. Матусива
78'
Замена
Б. ван Хинтум
️️️️
М. те Верик
Желтая карточка
У. Таннан
73'
69'
Замена
Т. Суслов
️️️️
А. Да Крус
Замена
I. Toure
️️️️
А. Броя
65'
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Брунс
65'
58'
Желтая карточка
А. Да Крус
45'
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
ГОЛ! 1:0!
Р. Базур
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
17
Опенда
27
Броя
4-3-1-1-1
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
23
те Верик
3
Гудмундссон
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
6
Таннан
23
Хейсман
23
Хейсман
6
Таннан
27
Броя
27
27
27
Броя
10
Брунс
8
Вруг
8
Вруг
10
Брунс
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
23
те Верик
5
ван Хинтум
5
ван Хинтум
23
те Верик
5
Матусива
10
Лундквист
10
Лундквист
5
Матусива
27
Данкерлуи
8
Шрек
8
Шрек
27
Данкерлуи
9
Да Крус
10
Суслов
10
Суслов
9
Да Крус
11
Эль-Мессауди
17
Йостен
17
Йостен
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Витесс
Гронинген
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
24
Nigel Bertrams
ЦФ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Витесс - Гронинген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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