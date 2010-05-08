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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лион
Валансьен - Лион: обзор матча 08 мая 2010
Валансьен
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лион
70'
Ж. Одель
79'
Р. Коад
16'
К. Чельстрем
90+1'
Д. Бальде (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лион
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Бальде
Замена
Д. Бальде
️️️️
Р. Коад
Замена
М. Бастос
️️️️
С. Гову
ГОЛ! 2:1!
Р. Коад
Желтая карточка
Ж. Макун
Замена
М. Бастос
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Ж. Одель
ГОЛ! 1:1!
Ж. Одель
Пас отдал
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Ж. Одель
️️️️
С. Тьене
Замена
М. Пьянич
️️️️
Л. Гассама
Желтая карточка
Ф. Кадир
Желтая карточка
Г. Бонг
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Р. Матер
20'
Желтая карточка
С. Гову
Травма
Р. Матер
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Чельстрем
Пас отдал
Эдерсон
13'
Желтая карточка
А. Ревейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
(К)
ЦЗ
25
Руди Матер
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ПЗ
20
Фуед Кадир
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ОП
6
Реми Гомис
ЦП
13
Гаэтан Бонг
ПП
24
Рено Коад
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лион
1
Уго Льорис
ВР
89
Ламин Гассама
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Сидней Гову
ПП
17
Жан Макун
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-3-2
30
Пеннето
29
Тьене
4
Бишевац
25
Матер
5
Ангуа
8
Бен Халфаллах
20
Кадир
6
Гомис
13
Бонг
28
Пужоль
24
Коад
4-1-3-2
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
4
Бумсонг
89
Гассама
28
Тулалан
8
Гову
4
Чельстрем
10
Эдерсон
9
Лисандро
17
Макун
24
Коад
4
Бальде
4
Бальде
24
Коад
25
Матер
6
Дюкортью
6
Дюкортью
25
Матер
29
Тьене
2
Одель
2
Одель
29
Тьене
10
Эдерсон
7
Бастос
7
Бастос
10
Эдерсон
89
Гассама
15
Пьянич
15
Пьянич
89
Гассама
Остались в запасе
Валансьен
Лион
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Валансьен - Лион
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Нунгессер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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