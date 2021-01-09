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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг
РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг: обзор матча 09 января 2021
РКС Ваалвейк
09.01.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
17'
Б. Кемпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг
90'
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
J. Goossens
90'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
В. Бесуйен
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. ван дер Венне
84'
Замена
Д. Мин
️️️️
А. Азхил
77'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
77'
67'
Замена
P.
️️️️
S. Bourard
Замена
С. Соу
️️️️
J. Efmorfidis
60'
58'
Желтая карточка
J. Goossens
52'
Желтая карточка
М. Крамер
52'
Замена
Д. Филипп
️️️️
R. Kishna
Желтая карточка
В. Анита
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кемпер
Пас отдал
J. Goossens
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-2-1-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
46
Азхил
10
ван дер Венне
0
14
27
30
4-1-5
1
27
ван Эвейк
38
Пинас
22
Янмат
12
Кемпер
17
Бесуйен
18
11
29
Крамер
31
10
46
Азхил
9
Мин
9
Мин
46
Азхил
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
10
ван дер Венне
31
Дамашкан
31
Дамашкан
10
ван дер Венне
30
19
Соу
19
Соу
30
31
8
Филипп
8
Филипп
31
10
10
10
10
11
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
11
17
Бесуйен
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
17
Бесуйен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АДО Ден Хааг
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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