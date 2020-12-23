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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 23 декабря 2020
АЗ Алкмаар
23.12.2020, среда, 18:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
3 : 1
Завершен
Витесс
5'
Й. Карлссон
40'
М. Боадю
75'
Ф. Дрейф
46'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Карлссон
82'
79'
Замена
М. Манхоф
️️️️
М. Виттек
79'
Замена
А. Броя
️️️️
Л. Опенда
ГОЛ! 3:1!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Ю. Сугавара
75'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Боадю
75'
69'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Р. Базур
Замена
З. Абухляль
️️️️
Т. Летшерт
53'
46'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
ГОЛ! 2:0!
М. Боадю
Пас отдал
О. Вейндал
40'
23'
Замена
Т. Брунс
️️️️
С. Тронстад
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Бизот
5
Вейндал
5
Летшерт
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
5
Летшерт
7
Абухляль
7
Абухляль
5
Летшерт
21
Карлссон
26
Эвьен
26
Эвьен
21
Карлссон
10
Боадю
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Боадю
32
Виттек
42
Манхоф
42
Манхоф
32
Виттек
6
Тронстад
10
Брунс
10
Брунс
6
Тронстад
17
Опенда
27
Броя
27
Броя
17
Опенда
23
Базур
29
Бейтинк
29
Бейтинк
23
Базур
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Idrissa Toure
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
23
Дан Хейсман
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Idrissa Toure
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
23
Дан Хейсман
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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