Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - ПСВ
РКС Ваалвейк - ПСВ: обзор матча 19 декабря 2020
РКС Ваалвейк
19.12.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
87'
F. Stokkers
11'
К. Гакпо
14'
М. Ихаттарен
71'
Д. Дюмфрис (П)
90+5'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - ПСВ
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Н. Мадуэке
90'
+4
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Макс
89'
Замена
А. Файн
️️️️
М. Гетце
89'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
И. Сангаре
ГОЛ! 1:3!
F. Stokkers
Пас отдал
А. Азхил
87'
78'
Желтая карточка
П. Росарио
Замена
С. Соу
️️️️
Р. ван дер Венне
72'
Замена
Х. Гаари
️️️️
С. Бакари
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Дюмфрис
67'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
67'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Мален
Желтая карточка
С. Нгонг
63'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
61'
Замена
А. Азхил
️️️️
В. Анита
61'
59'
Желтая карточка
Ф. Макс
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Ихаттарен
Пас отдал
П. Росарио
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
Замена
L. Daneels
️️️️
O. John
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
O. John
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
10
ван дер Венне
16
Нгонг
0
8
Тахири
0
27
3-2-2-2-1
38
Мвого
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
52
Ихаттарен
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
2
Бакари
3
Гаари
3
Гаари
2
Бакари
6
Анита
46
Азхил
46
Азхил
6
Анита
10
ван дер Венне
19
Соу
19
Соу
10
ван дер Венне
0
14
14
0
30
Макс
22
Оппегард
22
Оппегард
30
Макс
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
27
Гетце
29
Файн
29
Файн
27
Гетце
6
Сангаре
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Сангаре
14
Мален
9
Пироэ
9
Пироэ
14
Мален
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
ПСВ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча РКС Ваалвейк - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
ПСВ
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+