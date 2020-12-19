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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Твенте
Венло - Твенте: обзор матча 19 декабря 2020
Венло
19.12.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
70'
Э. Линтхорст
27'
Данило
63'
Л. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Твенте
90'
+2
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Черны
88'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
86'
Замена
Д. Думич
️️️️
Л. Илич
85'
Желтая карточка
Данило
Замена
S. van Dijck
️️️️
L. Schmitz
81'
Желтая карточка
Д. ван Крой
78'
Желтая карточка
L. Schmitz
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Линтхорст
70'
63'
ГОЛ! 0:2!
Л. Илич
Замена
З. Машаш
️️️️
J. John
46'
40'
Желтая карточка
Л. Илич
27'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-1-1-1-3
1
33
Пахоник
14
7
5
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
25
0
4-2-1-3
16
Дроммел
24
Остерволде
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
6
Брама
80
Ремерато
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
7
18
18
7
0
29
Машаш
29
Машаш
0
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
21
Илич
4
Думич
4
Думич
21
Илич
18
Черны
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Черны
Остались в запасе
Венло
Твенте
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Венло - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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