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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Витесс
Зволле - Витесс: обзор матча 05 декабря 2020
Зволле
05.12.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 1
Завершен
Витесс
65'
J. Drost
76'
М. ван Дуйнен (П)
7'
У. Дарфалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Витесс
90'
+3
Желтая карточка
Р. Базур
Желтая карточка
E. Reijnders
90'
Замена
П. Клемент
️️️️
М. Саймак
83'
Желтая карточка
J. Drost
77'
Замена
B. Van Polen
️️️️
Р. Штридер
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. ван Дуйнен
76'
74'
Желтая карточка
М. Беро
71'
Замена
С. Тронстад
️️️️
У. Дарфалу
71'
Замена
М. Манхоф
️️️️
У. Таннан
65'
Красная карточка
I. Toure
ГОЛ! 1:1!
J. Drost
Пас отдал
E. Reijnders
65'
46'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Т. Брунс
7'
ГОЛ! 0:1!
У. Дарфалу
Пас отдал
У. Таннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-2-4
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
3
Накаяма
31
ван Вермескеркен
6
Саймак
13
Штридер
29
ван Дуйнен
11
23
30
3-3-1-3
22
Пасвер
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
27
Броя
27
13
Штридер
2
2
13
Штридер
6
Саймак
24
Клемент
24
Клемент
6
Саймак
6
Таннан
42
Манхоф
42
Манхоф
6
Таннан
9
Дарфалу
6
Тронстад
6
Тронстад
9
Дарфалу
10
Брунс
17
Опенда
17
Опенда
10
Брунс
Остались в запасе
Зволле
Витесс
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Зволле - Витесс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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