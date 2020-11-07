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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Спарта
РКС Ваалвейк - Спарта: обзор матча 07 ноября 2020
РКС Ваалвейк
07.11.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
59'
Л. Ти
90+2'
А. Харруи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Спарта
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Харруи
Пас отдал
Л. Дуарте
90'
Желтая карточка
М. Пинту
89'
Замена
В. Бюргер
️️️️
С. Мейнанс
87'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
Замена
P. Quasten
️️️️
С. Бакари
87'
86'
Желтая карточка
Л. Дуарте
81'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
B. Smeets
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
С. Нгонг
72'
Замена
M. El Haddouti
️️️️
А. Тахири
72'
Замена
L. Daneels
️️️️
В. Дамашкан
62'
Замена
F. Stokkers
️️️️
O. John
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
С. Мейнанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
O. John
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Morad El Haddouti
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-2-1-3
31
Лампру
15
Ваутерс
2
Бакари
21
Меленстен
5
Туба
6
Анита
46
Азхил
16
Нгонг
8
Тахири
31
Дамашкан
0
4-5-1
40
Окойе
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
13
Хейлен
21
Мейнанс
6
Ауассар
10
6
Дуарте
21
Харруи
9
Ти
8
Тахири
17
17
8
Тахири
0
27
27
0
16
Нгонг
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
16
Нгонг
2
Бакари
0
0
2
Бакари
31
Дамашкан
14
14
31
Дамашкан
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
10
4
4
10
21
Мейнанс
18
Бюргер
18
Бюргер
21
Мейнанс
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Спарта
6
Nicholas Olsak
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
6
Nicholas Olsak
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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