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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ницца
Лилль - Ницца: обзор матча 01 мая 2021
Лилль
01.05.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
13'
Б. Йылмаз
56'
З. Челик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ницца
Желтая карточка
Шека
88'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Д. Дэвид
88'
75'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Будауи
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
75'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
75'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
71'
71'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
А. Камара
70'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Ю. Аталь
ГОЛ! 2:0!
З. Челик
56'
52'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Р. Лопеш
48'
Вторая желтая
Ж. Лотомба
34'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
27'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
Желтая карточка
З. Челик
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Дэвид
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
4-1-1-1-3
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Араухо
3-3-1-2-1
44
Бенитес
11
Камара
2
Салиба
20
Тодибо
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
20
Аталь
6
Будауи
9
Лопеш
20
Клод-Морис
9
Дольберг
17
Йылмаз
97
Языджи
97
Языджи
17
Йылмаз
15
Дэвид
6
Брадарич
6
Брадарич
15
Дэвид
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
11
Камара
34
Н'Соки
34
Н'Соки
11
Камара
9
Лопеш
24
Данильюк
24
Данильюк
9
Лопеш
20
Аталь
3
Пельмар
3
Пельмар
20
Аталь
6
Будауи
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
6
Будауи
Остались в запасе
Лилль
Ницца
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Адриан Урся
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Адриан Урся
Статистика матча Лилль - Ницца
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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